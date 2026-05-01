مصر وأوروبا وأمريكا.. حفلات هيفاء وهبي تشعل صيف 2026

بعدما أعلنت عن استئناف نشاطها الفني ووعدت جمهورها بالعديد من المشاريع الفنيّة، تستعد النجمة هيفاء وهبي لجولة من الحفلات المُرتقبة ولإحياء موسم صيفي استثنائي خلال عام 2026.

وفي التفاصيل، تحيي النجمة هيفاء وهبي حفلاً خاصاً في القاهرة بمصر، وذلك بتاريخ ٥ مايو الجاري.

وتواصل هيفاء وهبي نشاطها الفني المكثف بعد حفل القاهرة بحفل غنائي في الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، إلى جانب سلسلة من الحفلات في عدد من الدول العربية والاوروبية وصولاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

تقدم هيفاء وهبي خلال هذه الحفلات المنتظرة أشهر أغانيها التي حققت نجاحاً باهراً بخاصةٍ هيتات البوم "ميجا هيفا"، إلى جانب مفاجآت فنية جديدة.

أحدث أغاني هيفاء وهبي

من جهة أخرى، أطلقت الفنانة هيفاء وهبي، أغنيتها الجديدة "إحنا الشلة" على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسميّة على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية “إحنا الشلة” من كلمات أحمد المالكي، ألحان نور عز العرب، توزيع وسام عبد المنعم، مكس وماسترينغ جمال ياسين، والكليل إخراج رجا نعمة.

أغنية “إحنا الشلة” هي ضمن أغنيات الجزء الأول من ألبوم "ميغا هيفا" الذي طرحته الفنانة هيفاء وهبي مؤخراً.

ومن المقرّر أن تُصدر هيفاء وهبي ألبومها على 4 مراحل متتالية، بحيث تتضمن كل باقة نحو ستّ أغنيات تُطرح تباعاً، لتشكّل في النهاية ألبوماً متكاملاً يحمل فكرة مبتكرة تُقدَّم للمرة الأولى في العالم العربي.

أغاني هيفاء وهبي

في شهر يناير الماضي، طرحت الفنانة هيفاء وهبي، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “وصلتلها” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد فترة من الترويج لها.

أغنية وصلتلها لـ هيفاء وهبي، من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، ميكس وماستر سليمان دميان.

وكانت هيفاء وهبي طرحت مؤخرا أغنية "ما بضعفش" من ألحان سامر أبو طالب، وكلمات عمرو المصري، وتوزيع سليمان دميان، وإخراج إيلي فهد.