زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن تجربة ميدانية أجراها فريق إعداد برنامجها لرصد طريقة بيع عيش الشعير داخل المخابز، مشيرة إلى أن ما تم رصده يعكس إقبالًا كبيرًا ونظامًا غير معتاد في عملية الشراء.

متابعة التجربة بشكل مباشر

وأوضحت، خلال تقديم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أن أحد أفراد فريق الإعداد توجه إلى أحد المخابز لمتابعة التجربة بشكل مباشر، لافتة إلى أن عملية البيع لم تكن تقليدية، بل تتم بنظام يشبه تطبيقات الخدمات الإلكترونية.

وأضافت أن المخبز يعتمد على نظام أرقام انتظار، حيث يحصل كل عميل على رقم ويقوم بالانتظار حتى يحين دوره، مشيرة إلى أن أحد أعضاء الفريق حصل على رقم 278 في وقت الظهيرة، وهو ما يعكس حجم الإقبال الكبير على المنتج.

وأشارت إلى أن عيش الشعير يُباع بالكيلو وليس بالرغيف، ويبلغ سعره نحو 50 جنيهًا، موضحة أن طبيعته تختلف من حيث الوزن والاستخدام عن الخبز التقليدي.

التعرف على فوائده وانتشاره

واختتمت بالتأكيد على أنها لا تقلل من هذا المنتج، بل تعتبره “اكتشافًا غذائيًا مهمًا”، لافتة إلى أهمية التعرف على فوائده وانتشاره المتزايد في الأسواق خلال الفترة الأخيرة.