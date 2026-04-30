بسمة وهبة: كنت زي علبة السردين جوه العربية وهي بتلف

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة، عن الجانب الإنساني والضعف الذي مرّت به خلال حادث السير الذي تعرضت له، مؤكدة أن القوة لا تعني غياب لحظات الانكسار، حيث قالت: "سيبكم بقى من بسمة وهبة العرافة، وسيبكم من الشخصية القوية المستقوية، أوعوا تفتكروا إنه فيه بني آدم قوي ما عندوش لحظات ضعف"، موضحة أن الإنسان بطبيعته يحمل نقاط ضعف مهما بدا قويًا أمام الآخرين.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، ا أنها كانت تستقل سيارة نيسان قديمة، وهي نفس السيارة التي ظهرت بها في الأمس أثناء تعرضها لحادث السير، مشيرة إلى أنها لم تكن قادرة على استيعاب ما يحدث أثناء الحادث، قائلة: "أنا مش هقدر أقولكم أنا كنت بفكر في إيه، جالي فقدان ذاكرة"، مؤكدة أنها لم تكن تدرك سوى إحساس واحد وهو اقتراب الخطر.

واستطردت بسمة وهبة في وصف اللحظات العصيبة التي عاشتها، موضحة أنها لم تكن ترتدي حزام الأمان أثناء جلوسها في المقعد الخلفي، وهو ما اعتبرته خطأ كبيرًا، قائلة: "أنا راكبة ورا ومش حاطة حزام الأمان"، موجهة نصيحة مباشرة للجمهور: "لو سمحتوا اللي قاعد ورا لازم يحط حزام الأمان"، مؤكدة أن هذا الأمر قد يُنقذ الحياة في مثل هذه المواقف.

واختتمت الإعلامية حديثها بسرد تفاصيل اللحظات الأخيرة داخل السيارة، قائلة إنها شعرت وكأنها داخل "علبة سردين" بسبب شدة الحركة والدوران، مضيفة بالعامية: "كنت زي علبة السردين أو زي حاجة في الغسالة"، موضحة أنها فور توقف السيارة قامت بفتح الباب وألقت بنفسها خارجها خوفًا من انفجارها. كما أشادت بموقف السائق إبراهيم الذي ظل بجانبها ولم يتركها، قائلة: "إبراهيم مرضيش يسيبني"، إلى جانب تجمع عدد كبير من الناس حولها لمساعدتها، مؤكدة أن هذا الدعم كان له أثر كبير في تجاوز اللحظة الصعبة.

صورة أرشيفية

قرار عاجل للمصريين| الحكومة تسمح لأول مرة بتنقيب أصحاب الأراضي عن الذهب.. ماذا قال المستفيدون من القرار؟

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

البحث عن الذهب

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

سعر الذهب في مصر

بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة.. أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر

شقق اسكان اجتماعي

وحدات كاملة التشطيب وتسليم خلال 3 سنوات.. تفاصيل الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي

كهربا

أزمة جديدة لكهربا في إنبي .. وإدارة النادي تتحرّك لاحتواء الموقف |تفاصيل

ماكينة

ماذا تفعل إذا تم خصم مبلغ من حسابك البنكي دون استلام النقد من ماكينة الصراف الآلي؟

محافظ أسوان: التغلب على المشاكل الجماهيرية بخطط علمية مدروسة

تجميل قرية كوم الضبع

أخبار قنا.. إطلاق مبادرة «شارك معانا ونضف ويانا» لرفع المخلفات وتجميل مداخل كوم الضبع.. مصرع شاب أسفل حائط منزل

محافظ المنيا يستقبل سفير دولة السويد

محافظ المنيا يستقبل سفير السويد لبحث تعزيز التعاون المشترك ومتابعة المشروعات

بالصور

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

لأصحاب الدايت..طريقة عمل مقرمشات الشوفان الصحية

ملك و ليلى أحمد زاهر يخطفان الأنظار فى أحدث ظهور

بملابس كاجوال.. هند صبري تخطف الأنظار بجمالها

الأشجار كلمة السر.. خطة سعودية تهدف لراحة الحجاج

المزيد

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد