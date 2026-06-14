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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نزيف حاد.. هيئة الرعاية الصحية تكشف تطورات حالة محمد ورزبان داخل العناية المركزة

الدكتور محمد جبريل
الدكتور محمد جبريل
محمد البدوي

كشف الدكتور محمد جبريل مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلة عن أخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان، وذلك عقب تعرضه لحادث أدى إلى دخوله أحد المستشفيات التابعة لمنظومة الرعاية الصحية.

 الملاحظة الدقيقة داخل العناية

وأوضح جبريل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “تفاصيل” والذي تقدمة الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد2 أن الحالة الصحية للفنان ما زالت تحت الملاحظة الدقيقة داخل العناية المركزة، حيث يخضع لمتابعة مستمرة من فرق طبية متعددة التخصصات، تشمل جراحة المخ والأعصاب، وجراحة الصدر، والجراحة العامة، إلى جانب فرق العناية المركزة.

الإجراءات الطبية اللازمة 

وأشار إلى أن الفريق الطبي تعامل مع عدد من الإصابات الناتجة عن الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالة، بما في ذلك التدخلات العاجلة لدعم المؤشرات الحيوية، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية المكثفة.

متابعة دقيقة على مدار الساعة

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية أن الحالة لا تزال غير مستقرة، لكنها تخضع لمتابعة دقيقة على مدار الساعة، لافتًا إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مدى استجابة الحالة للعلاج.
وأضاف أن جميع الإمكانيات الطبية متاحة داخل المستشفى، ضمن منظومة الهيئة العامة للرعاية الصحية، لضمان تقديم أعلى مستوى من الرعاية الممكنة حتى استقرار الحالة.


وأكد أن الفريق الطبي لا يدخر جهدًا في متابعة الحالة لحظة بلحظة، متمنيًا للفنان الشفاء العاجل وتحسن حالته خلال الفترة المقبلة.

محمد مرزبان الرعاية الصحية هيئة الرعاية الصحية محمد مرزبا محمد جبريل

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