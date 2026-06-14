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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

12 عاما في عشق سباقات الموتسيكلات.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد إصابته في حادث

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الإسماعيلية انجي هيبة

في تطور مؤلم داخل مجتمع محبي الدراجات النارية، تعرّض الفنان المصري محمد مرزبان لحادث مفاجئ أثناء مشاركته في أحد سباقات الموتوسيكلات، ما أدى إلى إصابته إصابات بالغة نُقل على إثرها إلى مستشفي أبو خليفة الطواريء بمحافظة الإسماعيلية  في حالة حرجة.


وبحسب ما أفاد به مقربون من موقع الحادث، فإن الواقعة حدثت خلال أحد السباقات التي كان يشارك فيها مرزبان وسط مجموعة من الهواة والمحترفين، ثم وقع الحادث الأليم  وإصابته بإصابات قوية استدعت التدخل الطبي السريع.


وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى، حيث خضع لفحوصات عاجلة وإجراءات طبية مكثفة، وسط متابعة دقيقة من الفريق الطبي المختص، فيما تم إدخاله إلى غرفة العناية المركزة نظرًا لخطورة حالته.


ويُعد محمد مرزبان واحدا من الأسماء المعروفة  داخل مجتمع محبي الموتوسيكلات بخلاف نجوميته كفنان مصري مميز ، حيث ارتبط اسمه بالعديد من الرحلات والفعاليات على مدار سنوات طويلة، وتميز بعلاقاته الواسعة داخل هذا الوسط، ما جعل خبر الحادث ينتشر بسرعة كبيرة ويثير حالة من الحزن والقلق بين أصدقائه ومحبيه.


وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التضامن الواسع، حيث انهالت رسائل الدعاء له بالشفاء العاجل، مع مطالبات بدعمه نفسيًا وإنسانيًا في هذه المرحلة الحرجة.


ولا تزال حالته الصحية حتى الآن تحت الملاحظة الدقيقة داخل المستشفى، في انتظار تطورات جديدة خلال الساعات المقبلة.

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