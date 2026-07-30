نهاية استعراض الموتوسيكلات.. حبس 3 أشخاص عرضوا حياة المواطنين للخطر بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 3 أشخاص لاداء حركات استعراضية بأحد الشوارع بالقاهرة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية وبصحبته شخصين بأداء حركات إستعراضية بأحد الشوارع بالقاهرة معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية"وقائدها ومستقليها (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم التحفظ على الدراجة النارية.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.