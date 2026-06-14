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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تعرضه لحادث.. صلاح عبد الله يوجه رسالة دعم لـ محمد مرزبان

مرزبان
مرزبان
يارا أمين

حرص الفنان صلاح عبد الله، على توجيه رسالة دعم للفنان محمد مرزبان، بعد تعرضه لحادث سير، داعيًا الله أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل وأن يتجاوز أزمته الصحية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه الحالة الصحية لمحمد مرزبان توصف بالحرجة، حيث يرقد داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للطوارئ، تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، بعد دخوله في غيبوبة كاملة.

ووفقًا للمعلومات المتداولة، يواجه الفريق الطبي صعوبة في نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة بسبب حالته غير المستقرة.

بينما تشير الفحوصات والتشخيصات الأولية إلى الاشتباه في إصابته بكسر في العمود الفقري والفقرات العنقية، إلى جانب وجود نزيف داخلي في المخ والبطن والصدر، في انتظار استقرار حالته واستكمال الفحوصات اللازمة لتحديد طبيعة الإصابات بشكل نهائي.

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