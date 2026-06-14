نيللي كريم تتألق بإطلالة لافتة على ضفاف النيل.. وتروج لفيلمها الجديد “القصص"

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، حيث ظهرت في أجواء هادئة داخل أحد المطاعم المطلة على نهر النيل.

ونشرت نيللي مجموعة من الصور أثناء استمتاعها بتناول وجبة السوشي، بإطلالة أنيقة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “مساء جميل على نهر النيل”.

وحصدت الصور إعجاب عدد كبير من الجمهور، الذين أشادوا بإطلالتها، وانهالت التعليقات التي عبّرت عن إعجابهم بجمالها وأجواء الصور.

فيلم القصص

وعلى الصعيد الفني، تستعد نيللي كريم لطرح فيلم القصص في دور العرض السينمائي، بداية من 17 يونيو داخل مصر، على أن ينطلق عرضه في الدول العربية اعتبارًا من 18 يونيو.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من كريم قاسم، وأمير المصري، وصبري فواز، وشريف دسوقي، إلى جانب عدد من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي.

وتدور أحداث الفيلم حول عازف بيانو شاب يعيش رحلة مليئة بالتحولات، تبدأ بعلاقة صداقة مع فتاة نمساوية عبر المراسلات، قبل أن تتشابك حياته مع أحداث عائلية وعاطفية وتغيرات اجتماعية وسياسية شهدتها مصر حتى مطلع ثمانينيات القرن الماضي