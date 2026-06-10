لوك لافت.. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة نيللي كريم، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

وتألقت نيللي كريم، مرتديه بنطال باللون الاسود، ونسقت معه توب ذا تصميم ناعم باللون الاسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت نيللي كريم ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نيللي كريم ، في المكياج على الألوان البنية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة نيللي كريم