لوك جذاب.. بشرى تستعرض جمالها

نشرت الفنانة بشرى، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

وتألقت بشرى، مرتديه فستان قصير باللون الفضي، ونسقت معه جاكيت طويل ذا تصميم والوان جذابة ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد بشرى ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الأحمر اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت بشرى، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة بشرى