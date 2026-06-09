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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

رخيص ولذيذ .. ماذا يحدث عند تناول الكركديه فى الصيف؟

الكركديه
الكركديه
اسماء محمد

يعد الكركديه من المشروبات الشرقية الشهيرة المنتشرة فى عدد كبير من الدول خاصة بسبب انخفاض سعره مقارنة بالأنواع الأخرى فما تأثيره على الجسم؟

قال الدكتور سعيد متولى، استشاري التغذية العلاجية، أن الكركديه من المشروبات الاقتصادية الشهيرة وفى نفس الوقت يمنح الجسم بفوائد عديدة بسبب احتواءه على تشكيلة من العناصر الغذائية الفريدة منها: الأحماض العضوية مثل الستريك، و الجليكوسيدية وأكسالات الكالسيوم وفيتامين سي و الفلافونيدات و الأنثوسيانين مما يجعله مفيد للبشرة والجسم. 

وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لصدى البلد أن  الكركديه مشروب صيفي بامتياز فهو قاهر للعطش ويرطب الجسم ويحارب فقر الدم والدوخة خاصة إذا تم إعداده بعد الغليان هذا بالإضافة إلى أنه غني بمواد مضادة للأكسدة التى تقي من السرطان وتمنع زيادته وتقوي المناعة.

وكشف سعيد أن الكركديه يحتوى على مواد تحمى الخلايا من التلف وتؤخر أعراض الشيخوخة لذا يستخدم فى بعض وصفات البشرة بالإضافة لالى أنه يحفز جهاز المناعة و يخفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم (LDL)  ويضبط الضغط ويطرد السموم من الجسم ويحمي القلب والأوعية الدموية ويقويهما .

الكركديه فيتامين سي الكالسيوم المشروبات الشرقية الضغط

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