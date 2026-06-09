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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تنظيف الكلى طبيعيًا.. طرق فعالة وأطعمة تقلل خطر الحصوات وتحسن وظائفها

هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
آية التيجي

يبحث كثير من الأشخاص عن طرق طبيعية لتنظيف الكلى والتخلص من السموم، لكن خبراء الصحة يؤكدون أن الكلى تقوم بهذه المهمة بشكل طبيعي من خلال تنقية الدم والتخلص من الفضلات والسوائل الزائدة عبر البول.

هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟

ورغم أن معظم الأشخاص لا يحتاجون إلى برامج "ديتوكس" أو تنظيف للكلى، فإن اتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على الترطيب الجيد يمكن أن يدعما وظائف الكلى ويحافظا على صحتها على المدى الطويل.

الماء.. أهم وسيلة لدعم صحة الكلى

تعد المياه العامل الأساسي للحفاظ على كفاءة الكلى، إذ تساعد على إنتاج البول والتخلص من الفضلات المتراكمة داخل الجسم.

ويؤكد الخبراء أن انخفاض استهلاك المياه قد يزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى والتهابات المسالك البولية، لذلك يُنصح بالحصول على كميات كافية من السوائل يوميًا وفقًا لاحتياجات كل شخص وحالته الصحية.

هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟

أطعمة تساعد على تعزيز وظائف الكلى

ـ العنب الأحمر:

يحتوي العنب الأحمر وعصيره على مضادات أكسدة ومركبات مضادة للالتهابات قد تساعد في حماية الكلى وتحسين وظائفها، ما يجعله خيارًا صحيًا ضمن النظام الغذائي اليومي.

ـ التوت البري (الكرانبيري):

أشارت دراسات إلى أن التوت البري قد يساهم في تقليل التهابات المسالك البولية وخفض الالتهابات والإجهاد التأكسدي، وهي عوامل ترتبط بصحة الكلى.

التوت البري

ـ الأعشاب البحرية:

أظهرت بعض الأبحاث أن الأعشاب البحرية البنية قد تساعد في تقليل الأضرار التي تصيب الكلى والكبد، خاصة لدى مرضى السكري، بفضل احتوائها على مركبات غذائية مفيدة.

ـ الأطعمة الغنية بالكالسيوم:

يساعد الكالسيوم في تقليل خطر تكوّن حصوات الكلى من خلال الارتباط بمادة الأوكسالات داخل الجهاز الهضمي، وتشمل مصادره الحليب والزبادي والجبن ومنتجات الصويا المدعمة بالكالسيوم.

هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟

مشروبات قد تدعم صحة الكلى

أشارت أبحاث حديثة إلى أن تناول الشاي غير المحلى قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكلى، ومن أبرز الأنواع المفيدة:

ـ الشاي الأخضر.

ـ الشاي الأسود.

ـ شاي الهدرانج.

ـ شاي السامبونج.

هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟

مكملات غذائية قد تكون مفيدة للكلى

ـ فيتامين B6:

يساعد فيتامين B6 في عمليات التمثيل الغذائي داخل الجسم، وقد يساهم في تقليل تكوّن الأوكسالات التي ترتبط بزيادة خطر حصوات الكلى.

ـ أحماض أوميجا 3:

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في تقليل الالتهابات وقد تساهم في خفض خطر تكوّن حصوات الكلى، وتتوفر في الأسماك الدهنية والمكملات الغذائية.

ـ سترات البوتاسيوم:

قد تساعد سترات البوتاسيوم في تقليل فرص تكوّن حصوات الكلى المتكررة، لكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها خاصة لدى مرضى الكلى.

هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟

هل ماء الليمون مفيد للكلى؟

يحتوي الليمون على مادة السترات التي قد تساعد في منع تكوّن حصوات الكلى عبر الارتباط بالكالسيوم الموجود في البول، لذلك يُنصح بإضافة عصير الليمون إلى الماء ضمن نظام غذائي متوازن.

هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟

نصائح للحفاظ على صحة الكلى

ـ شرب كميات كافية من الماء يوميًا.

ـ اتباع نظام غذائي صحي للقلب.

ـ ممارسة النشاط البدني بانتظام.

ـ الحفاظ على وزن صحي.

ـ الإقلاع عن التدخين.

ـ الحصول على نوم كافٍ.

ـ الحد من تناول الكحول.

ويؤكد الخبراء أن أفضل طريقة للحفاظ على صحة الكلى ليست من خلال "تنظيفها" ببرامج خاصة، وإنما عبر نمط حياة صحي ومتوازن يدعم وظائفها الطبيعية ويقلل خطر الإصابة بالأمراض.

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