قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يوم 15 في الشهر.. بنك ناصر الاجتماعى يتيح صرف المعاش مبكرًا
هل الخبز داخل الدعم النقدي؟.. وكيل اقتصادية البرلمان يجيب
رامي ربيعة: مستعدون لضربة البداية.. وهدفنا الوصول لأبعد نقطة بالمونديال
التضامن الاجتماعي تكرم مؤسسة أبو العينين خلال فعاليات مبادرة فرحة مصر
أحمد موسى: استعدادات مكثفة قبل مواجهة بلجيكا.. وثقة في منتخبنا قبل اللقاء
برلماني: فض التشابكات المالية يضمن الاستغلال الأمثل للأصول وتحسين أداء الشركات الوطنية
وزير الخارجية: دعم مصري كامل لجهود مكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا والساحل
إيران: لبنان روحنا .. وقناة عبرية: إسرائيل لن توقف هجماتها في الضاحية الجنوبية
سحب الوحدة والحبس.. الإسكان الاجتماعي توجه تحذير عاجل للمواطنين
هل يحق للزوجة طلب الطلاق بسبب سوء المعاملة؟.. أمين الفتوى يحذر الطرفين
تريزيجيه: هدفنا إسعاد الجماهير والفوز في كل المباريات
أحمد موسى: استعدادات قوية لمواجهة بلجيكا في مونديال 2026 وثقة في لاعبي المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد 6 أشهر من رحيلها.. أسرة نيفين مندور تبدأ إجراءات حصر التركة وإعلام الوراثة

نيفين مندور
نيفين مندور
يارا أمين

شرعت أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور في استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بحصر تركتها واستخراج إعلام الوراثة، وذلك بعد مرور نحو ستة أشهر على وفاتها، تمهيدًا لإنهاء جميع المسائل المتعلقة بالميراث وفقًا للقانون.

وبحسب مصدر مقرب من الأسرة، فإن نيفين مندور لم تترك أبناءً، وهو ما استدعى بدء الإجراءات القانونية لتحديد الورثة المستحقين للتركة، حيث تؤول وفقًا للأنصبة الشرعية والقانونية إلى زوجها وشقيقتها وأبناء عمها.

وأضاف المصدر أن الأسرة تعمل حاليًا على استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة أمام الجهات المختصة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الميراث خلال الفترة المقبلة.

وفاة الفنانة نيفين مندور

يُذكر أن الفنانة نيفين مندور رحلت عن عالمنا في 17 ديسمبر الماضي، إثر تعرضها لأزمة تنفسية عقب اندلاع حريق داخل شقتها، ولم تتمكن من النجاة من الحادث.

واشتهرت نيفين مندور بمشاركتها في فيلم اللي بالي بالك أمام الفنان محمد سعد، والذي يُعد أبرز أعمالها الفنية وأكثرها حضورًا لدى الجمهور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور نيفين مندور الفنانة نيفين مندور وفاة الفنانة نيفين مندور فيلم اللي بالي بالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

منتخب مصر

الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

محافظ مطروح خلال المرور على المستشفى

محافظ مطروح يتفقد مستشفى العلمين النموذجي للاطمئنان على جودة الخدمات والجاهزية المستمرة

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تتفقد التجهيزات النهائية لمبنى العيادات الخارجية الجديد بالتأمين الصحي بالخارجة

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تلتقي قيادات فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة

بالصور

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

فيديو

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد