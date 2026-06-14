بعد 6 أشهر من رحيلها.. أسرة نيفين مندور تبدأ إجراءات حصر التركة وإعلام الوراثة

شرعت أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور في استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بحصر تركتها واستخراج إعلام الوراثة، وذلك بعد مرور نحو ستة أشهر على وفاتها، تمهيدًا لإنهاء جميع المسائل المتعلقة بالميراث وفقًا للقانون.

وبحسب مصدر مقرب من الأسرة، فإن نيفين مندور لم تترك أبناءً، وهو ما استدعى بدء الإجراءات القانونية لتحديد الورثة المستحقين للتركة، حيث تؤول وفقًا للأنصبة الشرعية والقانونية إلى زوجها وشقيقتها وأبناء عمها.

وأضاف المصدر أن الأسرة تعمل حاليًا على استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة أمام الجهات المختصة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الميراث خلال الفترة المقبلة.

وفاة الفنانة نيفين مندور

يُذكر أن الفنانة نيفين مندور رحلت عن عالمنا في 17 ديسمبر الماضي، إثر تعرضها لأزمة تنفسية عقب اندلاع حريق داخل شقتها، ولم تتمكن من النجاة من الحادث.

واشتهرت نيفين مندور بمشاركتها في فيلم اللي بالي بالك أمام الفنان محمد سعد، والذي يُعد أبرز أعمالها الفنية وأكثرها حضورًا لدى الجمهور