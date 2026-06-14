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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

“كفاية دايت بقى”.. ميرنا جميل تخطف الأنظار بأحدث ظهور عبر إنستجرام

ميرنا جميل
ميرنا جميل
يارا أمين

لفتت الفنانة ميرنا جميل أنظار متابعيها بعد مشاركتها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة حازت إعجاب جمهورها.

وأرفقت ميرنا الصور بتعليق طريف قالت فيه: “كفاية دايت بقى.. هاكل وأتبسط”، في رسالة عفوية تفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

وظهرت الفنانة بإطلالة باللون الأسود، مرتدية “كروب توب” مع تنورة، واعتمدت مكياجًا هادئًا أبرز ملامح وجهها، وهو ما لاقى إشادات واسعة من جمهورها.

وامتلأت التعليقات بعبارات الإعجاب، حيث أثنى المتابعون على إطلالتها، ووصفها البعض بأنها “قمر” و”عسولة”، متمنين لها دوام التألق.

وكانت ميرنا جميل قد ظهرت مؤخرًا خلال العرض الخاص لفيلم الكراش، بإطلالة كاجوال لافتة، وسط حضور عدد من أبطال وصناع العمل.

ويضم فيلم “الكراش” نخبة من الفنانين، بينهم أحمد داود، وشيرين رضا، ومريم الجندي، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول علاقة تنشأ بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، قبل أن تتوالى بينهما العديد من المواقف الطريفة

الفنانة ميرنا جميل ميرنا جميل إنستجرام فيلم الكراش الكراش

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