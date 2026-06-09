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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت كب.. شاهد

ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت كب|شاهد
ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت كب|شاهد
رنا عصمت

شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها، مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

وارتدت ميرنا جميل جمبسوت جينز   اتسم بستايل الكب، و كشف عن قوامها الممشوق.

تفاصيل إطلالة ميرنا جميل..

وتتميز ميرنا  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد ميرنا ،  أغلب الأحيان على الأزياءوالإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت كبشاهد ميرنا جميل صور ميرنا حميل أطلالة ميرنا

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ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت كب.. شاهد

ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت كب|شاهد
ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت كب|شاهد
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