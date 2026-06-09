بإطلالة ناعمة.. يارا السكري تخطف الأنظار عبر إنستجرام

لفتت الفنانة يارا السكري أنظار متابعيها بإطلالة صيفية ناعمة، بعدما شاركت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مجموعة من الصور الجديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال ساعات النهار.

وظهرت يارا السكري بفستان طويل باللون السماوي الفاتح، تميز بتصميمه الانسيابي الأنيق وقصة "الأوف شولدر" التي أبرزت جمال إطلالتها، كما جاء مزودًا بحمالة كتف عريضة أضفت لمسة عصرية على التصميم.

واعتمدت تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلاته منسدلة على كتفيها، ما منحها مظهرًا هادئًا وجذابًا نال إعجاب جمهورها.

على الجانب الفني، تواصل يارا السكري استعداداتها للمشاركة في فيلم "صقر وكناريا"، الذي يجمعها بالفنانين محمد إمام وشيكو، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم صيف 2026.

وكان آخر ظهور درامي ليارا السكري خلال موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "علي كلاي"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ودرة ومحمود البزاوي وانتصار وعصام السقا ومحمد ثروت، إلى جانب نخبة كبيرة من الفنانين.