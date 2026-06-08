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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أعراض شائعة لأورام الدماغ يجب الانتباه إليها

أورام الدماغ
أورام الدماغ
اسماء محمد

يحتفل العالم في 8 يونيو من كل عام باليوم العالمي لأورام الدماغ وفي هذا الإطار نكشف اهم العلامات التى تساعد في كشفه.


ورم الدماغ هو نمو أو كتلة من الخلايا غير الطبيعية داخل الدماغ أو حوله وإذا تُرك دون علاج، فقد يؤدي إلى عواقب وخيمة وربما مميتة.

إليك عشر علامات تحذيرية لورم في الدماغ لا يجب تجاهلها :

الصداع


غالباً ما يكون الصداع أحد الأعراض الأولى لورم الدماغ وعادةً ما يصبح هذا الصداع أكثر تكراراً وشدة مع مرور الوقت.

قد لا تستجيب هذه الحالات لمسكنات الألم التي تُصرف بدون وصفة طبية، وغالبًا ما يصاحبها غثيان أو قيء وقد تزداد حدة الصداع عند الاستلقاء أو الانحناء أو بذل مجهود (كما هو الحال أثناء التبرز).

النوبات

يمكن أن تختلف النوبات الناتجة عن أورام الدماغ في شكلها، بما في ذلك الخدر، والوخز، والحركات اللاإرادية في الأطراف، وصعوبات الكلام، أو الروائح أو المذاقات غير العادية.

التغيرات الوظائف العقلية والمزاج

يمكن للأورام أن تؤثر على الوظائف العقلية والاستقرار العاطفي و يصبح المرضى منعزلين، أو سريعي الانفعال، أو أقل إنتاجية في العمل. تشمل الأعراض الأخرى النعاس، والتشوش، أو صعوبة التفكير كما أن الظهور المفاجئ للاكتئاب أو القلق قد يشير إلى وجود ورم في الدماغ.

صعوبات في النطق

يمكن أن يتسبب ورم الدماغ في صعوبة في الكلام، بما في ذلك صعوبة إيجاد الكلمات، أو التلعثم في الكلام، أو عدم القدرة على التعبير عن اللغة أو فهمها.

التغيرات الحسية

 

تؤثر الأورام على القدرات الحسية وقد يعاني المرضى من ازدواج الرؤية، أو تشوش الرؤية، أو فقدان السمع، أو ضعف حاسة الشم.

فقدان التوازن والتناسق

قد يؤدي الورم الذي يصيب الدماغ إلى اختلال التوازن نتيجة لاضطرابات بصرية، أو مشاكل حسية، أو تدهور معرفي وقد يتعرض المصابون للسقوط بشكل متكرر، مما يؤثر على قدرتهم على العمل والحفاظ على جودة حياتهم.

تغير معدل ضربات القلب والتنفس

قد يتسبب الورم الذي يضغط على جذع الدماغ في عدم انتظام ضربات القلب أو تغيرات في الجهاز التنفسي.

فقدان الذاكرة

على الرغم من أن النسيان أمر شائع، إلا أن فقدان الذاكرة الكبير قد يشير إلى وجود ورم.

تشمل علامات التحذير ما يلي:

نسيان أسماء الأشياء الشائعة مثل: كوب، كرة

تكرار نفس الأسئلة
عدم القدرة على أداء المهام الروتينية مثل استخدام الأدوات، وربط أزرار القمصان.

صعوبة في قراءة الكلمات أو التعرف عليها.

نقاط الضعف

يمكن أن تسبب الأورام في الفص الجبهي أو جذع الدماغ ضعفًا، غالبًا في جانب واحد من الجسم.

الإرهاق

يبذل الجسم طاقة إضافية في محاربة الورم وإصلاح الأنسجة، مما يؤدي إلى إرهاق شديد.

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