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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حبيت الشخصية لأنها تحمل أبعادًا إنسانية.. ميرنا جميل تكشف كواليس فيلم «الكراش» | خاص

النجمة ميرنا جميل
النجمة ميرنا جميل
أوركيد سامي

كشفت النجمة  ميرنا جميل عن كواليس مشاركتها في فيلم "الكراش"، مؤكدة سعادتها الكبيرة بهذه التجربة التي وصفتها بالمختلفة والمليئة بالأجواء المبهجة، مشيرة إلى أن العمل يحمل العديد من المفاجآت للجمهور خلال موسم الصيف.

وقالت ميرنا جميل، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها تجسد خلال أحداث الفيلم شخصية تدعى "مي"، وهي سيدة أعمال تتمتع بشخصية قوية وطموحة، موضحة أن هناك العديد من الصفات المشتركة بينها وبين الشخصية، إلى جانب بعض الاختلافات التي جعلت الدور ممتعًا بالنسبة لها.

وأضافت: “شخصية ”مي" قريبة مني في بعض الأشياء ومختلفة عني في أشياء أخرى، وده كان من أكتر الأمور اللي شجعتني على تقديمها. حبيت الشخصية جدًا واستمتعت بكل تفاصيلها، لأنها مكتوبة بشكل جيد وتحمل أبعادًا إنسانية جميلة."

وأكدت ميرنا أن فيلم "الكراش" ينتمي إلى الأعمال الخفيفة التي تناسب أجواء الصيف، موضحة أن الفيلم يجمع بين الكوميديا والرومانسية في إطار مبهج ومختلف، وهو ما دفعها للتحمس للمشاركة فيه منذ قراءة السيناريو.

وتحدثت ميرنا جميل عن الأغنية الدعائية للفيلم، والتي تقدمها النجمة نانسي عجرم، مؤكدة أنها أعجبت بها منذ اللحظة الأولى، وقالت: "أغنية (بحن) حبيتها جدًا، وأنا من الأساس بحب أسمعها بشكل مستمر، وحسيت إنها مناسبة جدًا لأجواء الفيلم وروحه، وأضافت له حالة مميزة ومبهجة."

وأشارت إلى أن الأغنية تنسجم بشكل كبير مع الأحداث والحالة العامة للعمل، لافتة إلى أن الموسيقى تلعب دورًا مهمًا في تعزيز ارتباط الجمهور بالفيلم وشخصياته.

واختتمت ميرنا جميل تصريحاتها بالتعبير عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع جميع أفراد فريق العمل، مؤكدة أن أجواء التصوير كانت مليئة بالطاقة الإيجابية والتعاون، وهو ما انعكس على النتيجة النهائية للفيلم.

وقالت: "سعيدة جدًا بالفيلم وبالعمل مع كل فريق العمل .

ميرنا جميل اخبار الفن نجوم الفن فيلم الكراش

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