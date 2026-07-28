بحضور محافظ الغربية .. الثقافة تحتفي بالعيد الـ 44 لإذاعة وسط الدلتا

شهد المركز الثقافي بمدينة طنطا، حفلا فنيا نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالعيد الـ 44 لإذاعة وسط الدلتا.



حضر الحفل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عبد الرحمن البسيوني، رئيس الإذاعات المصرية، الدكتور ياسر غياتي، مدير عام إذاعة وسط الدلتا، العميد أركان حرب وائل فتحي، المستشار العسكري لمحافظة الغربية، ووائل شاهين، مدير عام فرع ثقافة الغربية، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

وفي كلمته، أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، دور الإعلام الوطني مشيرا إلى أنه لم يعد مجرد ناقل للأحداث، بل أصبح شريكا رئيسيا في بناء الإنسان، ومواجهة الشائعات، وتصحيح المفاهيم، وإبراز دور الدولة في عمليات التنمية والبناء، لافتا إلى أن محافظة الغربية سوف تظل داعمة لكل المبادرات التي من شأنها تعزيز الوعي الوطني.



من ناحيته، وجه وائل شاهين، مدير عام فرع ثقافة الغربية، التهنئة إلى جميع العاملين بإذاعة وسط الدلتا بمناسبة عيدها الـ 44، مؤكدا أهمية التكامل بين الإعلام والثقافة، باعتبارهما من أهم الأدوات في بناء الإنسان، والحفاظ على الهوية المصرية، وترسيخ القيم المجتمعية.



وأشار إلى أن الثقافة تمثل إحدى أهم القوى الناعمة القادرة على صناعة الوعي وحماية الهوية الوطنية، مؤكدا حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على اكتشاف وتنمية المواهب الصغيرة والشابة من خلال مراكز تنمية المواهب في مختلف المجالات الفنية.

وأضاف أن أبناء محافظة الغربية أثبتوا أن الإبداع لا يعرف المستحيل، مشيرا إلى نجاح الفرق المسرحية التابعة للفرع في اعتلاء منصات التتويج، وحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.



تضمن الحفل الذي أقيم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة الغربية، عرض فيلم تسجيلي بعنوان "إذاعة وسط الدلتا.. 44 عاما من العطاء"، أعقبه عرض فني لفرقة مركز تنمية المواهب بمسرح 23 يوليو بالمحلة، شمل باقة متنوعة من التابلوهات الاستعراضية بقيادة المخرج المسرحي عبد الرحمن سالم، منها: "إذاعتنا بالحب"، "يوم النصر"، "الحجالة"، "التنورة"، و"الصعيدي"، تدريب الفنانة فريدة المصري، والفنان عمر البدري.