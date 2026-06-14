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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراها.. قصة وفاة نيفين مندور المأساوية ودخولها الفن بالصدفة

نيفين مندور
نيفين مندور

تحل اليوم الأحد 14 يونيو، ذكرى ميلاد الفنانة نيفين مندور، التي ولدت بمثل هذا اليوم عام 1977، ورحلت عن عالمنا في 17 ديسمبر العام الماضي 2025. 

نيفين مندور ودخول الفن بالصدفة

وقبل وفاتها قالت نيفين مندور، خلال حوارها ببرنامج «كلام الناس» عبر قناة mbc مصر الفضائية: «سبب ابتعادي عن الوسط الفني، إن والدتي كانت مريضة، وهي أولى بكل دقيقة من وقتي أكون معاها وأساعدها، كما أنني شعرت بخوف شديد بعد نجاح فيلم اللي بالي بالك، وكنت في حيرة بين الخوف والسعادة».

وأوضحت نيفين مندور: «عندما أردت العودة للتمثيل مرة أخرى، رفض والدي عودتي للفن مرة أخرى، وقال لي هذا رأيي، وامتثلت لطلبه ورغبته، مردفة: دخلت التمثيل صدفة، عن طريق أحد أقارب الفنان محمد سعد».

وتابعت نيفين مندور: «قابلت أحد أقارب محمد سعد بالصدفة، في مطعم، في مطعم بالقاهرة مع صديقتي، وعرض عليّ بطولة فيلم مع محمد سعد، وتحديدًا بعد نجاح فيلم اللمبي».

وتحدثت نيفين مندور، عن كواليس عملها مع الفنان محمد سعد : «قابلت أحد أقارب الفنان محمد سعد خلال تناولي العشاء في أحد الأماكن العامة، ولكن رفضت، لأن ساعتها كان ناجح في فيلم اللمبي، ومكنش الفيلم يلق باحترام جميع الجمهور، وعرض عليّ بطولة فيلم مع محمد سعد في فيلمه الجديد وقالي فيه حد هيكلمك، فطلبت منه يمشي من المكان ورفضت تاني».

وأوضحت نيفين مندور: «بعدها قابلت سامي العدل وطلب مني الحضور اللوكيشن حتى في حالة الرفض وهو سبب دخولي الوسط الفني رغم رفضي مشاركة محمد سعد العمل لان الجمهور ينظر للفيلم الكوميدي انه ليس له أهمية فنية».

وأكملت نيفين مندور: «مدير الإنتاج طلب مني الحضور حتي في حالة الرفض لمشاركتهم التمثيل وبالفعل قابلت في اللوكيشن الفنان حسن حسني وهو من أقنعني بالعمل معهم في الفيلم».

مرض نيفين مندور

الفنانة نيفين مندور كانت تعاني من مشكلات صحية خلال الفترة الأخيرة، وأجرت عملية جراحية في الركبة وكانت تعاني من صعوبة بالحركة، وهو ما قد يكون حال دون قدرتها على النجاة فور اندلاع الحريق.

كما أكدت أسرتها أن الفنانة الراحلة كانت تمر بظروف صحية دقيقة خلال الفترة الأخيرة من حياتها، إذ خضعت لعملية جراحية لتغيير مفصل الركبة، وهو ما تسبب في صعوبة حركتها بشكل ملحوظ، الأمر الذي حال دون تمكنها من النجاة أو الخروج السريع من الشقة وقت اندلاع الحريق.

وفاة نيفين مندور

ولقيت الفنانة نيفين مندور مصرعها إثر حريق في شقتها بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، وأعلن المهندس مصطفى أحد جيرانها، في منشور على صفحته على الفيس بوك أن الفنانة نيفين مندور رحلت عن عالمنا مختنقة بسبب حريق في منزلها بالعصافرة أدى لوفاتها وذلك حسب ما علمت من الأسرة.

وكشف أحد الجيران للفنانة نيفين مندور، التي لقيت مصرعها إثر نشوب حريق داخل شقتها السكنية بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية صباح اليوم تفاصيل جديدة حول الساعات الأخيرة في الواقعة، وظروف الحريق الذي أودى بحياتها.

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