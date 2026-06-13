قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدا.. مؤتمر صحفي لحسام حسن للحديث عن مواجهة مصر وبلجيكا بالمونديال
تشكيل المغرب أمام البرازيل في كأس العالم
هتقبض 3000 جنيه .. آخر موعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
تعاونيات البناء والإسكان تعلن عن طرح 314 وحدة سكنية متميزة بعدد من المدن الجديدة
صاحبة الزواج العرفي من لاعب كرة قدم شهير لـ صدى البلد :"فوجئت باختفاء مجوهراتي".. كواليس مثيرة
كونيه: مبابي لاعب عظيم ويريد الفوز بكأس العالم
بلطجية المعمورة في قبضة الأمن.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء بالإسكندرية
عايدة رياض : السينما بحاجة لإنتاج أكبر .. وأحزن لغياب الفنانين الكبار عن الساحة.. وأؤمن بموهبة أحمد مالك |حوار
قرار مفاجئ من منتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر في كأس العالم
الأهلي يتوج بلقب الدوري الممتاز لتنس الطاولة
سرّ سربه ترامب يثير الذعر في تل أبيب.. هل يبرم اتفاقاً ينقذ إيران؟
التموين: لا صحة للأرقام المتداولة عن الملغى بطاقاتهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حفيد العندليب يطرح أغنية «أجمل صدفة».. ومحمد شبانة يدعمه: ربنا يوفقك يا ولدي

عبدالله شبانة
عبدالله شبانة
تقى الجيزاوي

كشف محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، عن أولى التجارب الغنائية لنجله عبدالله شبانة، وذلك من خلال طرح أغنية جديدة بعنوان «أجمل صدفة» عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في خطوة تمثل انطلاقة فنية جديدة لعبدالله في عالم الغناء.

وأعلن محمد شبانة عن الأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث نشر العمل الغنائي الجديد ووجه رسالة دعم لنجله، قائلاً: «تجربة ابني عبد الله في لون غنائي خاص به.. ربنا يوفقك يا ولدي»، معربًا عن سعادته بخوض نجله هذه التجربة الفنية وتقديمه للجمهور من خلال لون غنائي يعبر عنه.

وتحمل الأغنية عنوان «أجمل صدفة»، وهي من كلمات عبدالله شبانة ومحمود راتب، وألحان محمود راتب، فيما تولى خالد إقبال مهمة التوزيع الموسيقي والمكساج، لتخرج الأغنية في إطار رومانسي شبابي يعتمد على الكلمات البسيطة والإحساس العاطفي.

وتدور فكرة الأغنية حول مشاعر الحب التي تنشأ من لقاء مفاجئ يغير حياة الإنسان، حيث تصف حالة الانبهار الأولى والارتباط العاطفي الذي يترك أثرًا دائمًا في القلب، وجاءت كلماتها:

«يوم ماقابلتك اجمل صدفة
قلبي تايه مش لاقي سكة
ضحكتك دي اجمل غنوة
خلت قلبي يحبك فجاة

عدت لحظة وعاشت فيا
اجمل واحدة كده في عينا
بقا معقولة دي حاجة عادية
حبك نور كده لياليا

اجمل صدفة في يوم مش عادي
خلت قلبي ينادي ليلاتي
يعشق فيكي ينده ليكي
يلي سحرك كده مش عادي

كنت ماشي وعادي في حالي
وفجاة حبي راح ليكي
مش عارف من اول نظرة
حسيت روحي بتنده ليكي

من يومها وانتي في بالي
صورتك ساكنة جوه خيالي
كل اما اجي ابعد لحظة
قلبي يفضل مشغول بيكي».

ويأتي طرح الأغنية ليكشف عن موهبة شابة جديدة من عائلة ارتبط اسمها بتاريخ الفن والغناء في مصر، إذ ينتمي عبدالله شبانة إلى عائلة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، أحد أهم نجوم الغناء العربي على مدار التاريخ، والذي ما زالت أعماله تحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور رغم مرور عقود على رحيله.

ويسعى عبدالله شبانة من خلال «أجمل صدفة» إلى تقديم نفسه للجمهور بصوته وأسلوبه الخاص، بعيدًا عن المقارنات، معتمدًا على أغنية شبابية تتماشى مع طبيعة الجيل الجديد ومنصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت بوابة مهمة لاكتشاف المواهب الفنية.

وحظيت الأغنية منذ الإعلان عنها باهتمام عدد من متابعي محمد شبانة ومحبي العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، الذين حرصوا على توجيه رسائل التهنئة والدعم لعبدالله شبانة في بداية مشواره الفني، متمنين له النجاح في خطواته المقبلة وتقديم المزيد من الأعمال الغنائية خلال الفترة القادمة.


 

محمد شبانة عبدالحليم حافظ نجل شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ عبدالله شبانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21 الآن

1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

قانون التصالح على مخالفات البناء

خصم 50%.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

أسعار الذهب

مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة .. أين يتجه المعدن الأصفر؟

محمد صلاح

فيديو طريف لـ محمد صلاح يشعل السوشيال ميديا.. ماذا قال لمشجع مصري؟

أرشيفية

حادث مستشفى الشاطبي.. الأطباء تحذر الحكومة من إنشاء كليات طب جديدة

الزمالك

5 نجوم على أبواب الرحيل وأزمة جديدة مع فيفا.. ماذا يحدث داخل الزمالك؟

ترشيحاتنا

أحمد فتوح

خالد الغندور: وكيل فتوح يعرض شروط التجديد أمام الزمالك بعد الاتفاق على الطلبات

منتخب مصر

عبدالفضيل : مصر تحتاج اللعب بنفس طريقة الشوط الثاني أمام البرازيل يوم لقاء بلجيكا

عموته

فرج عامر: عموتة يفضل مهاجم المحلة على قطاي.. والتفاوض أسهل من إنبي

بالصور

عايدة رياض : السينما بحاجة لإنتاج أكبر .. وأحزن لغياب الفنانين الكبار عن الساحة.. وأؤمن بموهبة أحمد مالك |حوار

عايدة رياض
عايدة رياض
عايدة رياض

في أكياس الثلاجة.. طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة

طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة
طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة
طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة

دراسة تحذر: العمل من المنزل يزيد خطر الإصابة بهذه الأمراض خاصة لمن يعيشون بمفردهم

مخاطر العمل عن بُعد
مخاطر العمل عن بُعد
مخاطر العمل عن بُعد

ناقوس خطر.. أحترس من تناول هذه الأنواع من الجبن تسبب الوفاة

مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر
مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر
مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر

فيديو

فيلم إذما

طرح أغنية كيف الحال؟ من فيلم إذما مع عرضه بالسينمات

عبدالله شبانة

حفيد العندليب يطرح أغنية «أجمل صدفة».. ومحمد شبانة يدعمه: ربنا يوفقك يا ولدي

من عزاء والد مصطفى العوضي

بحضور خالد زكي .. بدء عزاء والد المنتج مصطفى العوضي في الشيخ زايد

الشهيد مجند هشام محمد حزين

حكاية بطل| قصة استشهاد المجند هشام محمد حزين.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد