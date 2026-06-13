حفيد العندليب يطرح أغنية «أجمل صدفة».. ومحمد شبانة يدعمه: ربنا يوفقك يا ولدي

كشف محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، عن أولى التجارب الغنائية لنجله عبدالله شبانة، وذلك من خلال طرح أغنية جديدة بعنوان «أجمل صدفة» عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في خطوة تمثل انطلاقة فنية جديدة لعبدالله في عالم الغناء.

وأعلن محمد شبانة عن الأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث نشر العمل الغنائي الجديد ووجه رسالة دعم لنجله، قائلاً: «تجربة ابني عبد الله في لون غنائي خاص به.. ربنا يوفقك يا ولدي»، معربًا عن سعادته بخوض نجله هذه التجربة الفنية وتقديمه للجمهور من خلال لون غنائي يعبر عنه.

وتحمل الأغنية عنوان «أجمل صدفة»، وهي من كلمات عبدالله شبانة ومحمود راتب، وألحان محمود راتب، فيما تولى خالد إقبال مهمة التوزيع الموسيقي والمكساج، لتخرج الأغنية في إطار رومانسي شبابي يعتمد على الكلمات البسيطة والإحساس العاطفي.

وتدور فكرة الأغنية حول مشاعر الحب التي تنشأ من لقاء مفاجئ يغير حياة الإنسان، حيث تصف حالة الانبهار الأولى والارتباط العاطفي الذي يترك أثرًا دائمًا في القلب، وجاءت كلماتها:

«يوم ماقابلتك اجمل صدفة

قلبي تايه مش لاقي سكة

ضحكتك دي اجمل غنوة

خلت قلبي يحبك فجاة

عدت لحظة وعاشت فيا

اجمل واحدة كده في عينا

بقا معقولة دي حاجة عادية

حبك نور كده لياليا

اجمل صدفة في يوم مش عادي

خلت قلبي ينادي ليلاتي

يعشق فيكي ينده ليكي

يلي سحرك كده مش عادي

كنت ماشي وعادي في حالي

وفجاة حبي راح ليكي

مش عارف من اول نظرة

حسيت روحي بتنده ليكي

من يومها وانتي في بالي

صورتك ساكنة جوه خيالي

كل اما اجي ابعد لحظة

قلبي يفضل مشغول بيكي».

ويأتي طرح الأغنية ليكشف عن موهبة شابة جديدة من عائلة ارتبط اسمها بتاريخ الفن والغناء في مصر، إذ ينتمي عبدالله شبانة إلى عائلة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، أحد أهم نجوم الغناء العربي على مدار التاريخ، والذي ما زالت أعماله تحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور رغم مرور عقود على رحيله.

ويسعى عبدالله شبانة من خلال «أجمل صدفة» إلى تقديم نفسه للجمهور بصوته وأسلوبه الخاص، بعيدًا عن المقارنات، معتمدًا على أغنية شبابية تتماشى مع طبيعة الجيل الجديد ومنصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت بوابة مهمة لاكتشاف المواهب الفنية.

وحظيت الأغنية منذ الإعلان عنها باهتمام عدد من متابعي محمد شبانة ومحبي العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، الذين حرصوا على توجيه رسائل التهنئة والدعم لعبدالله شبانة في بداية مشواره الفني، متمنين له النجاح في خطواته المقبلة وتقديم المزيد من الأعمال الغنائية خلال الفترة القادمة.



