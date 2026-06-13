أحمد سعد يواصل جولته بأمريكا ويحيي حفلاً في شيكاغو الليلة

يحيي الفنان أحمد سعد مساء اليوم السبت، ثالث حفلات جولته الغنائية في الولايات المتحدة وكندا، وذلك من خلال حفل جديد يقام في مدينة شيكاغو.

ويقدم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة متنوعة من أبرز أغانيه القديمة، إلى جانب عدد من أعماله الأخيرة التي حققت نجاحًا كبيرًا مؤخرًا، وسط تفاعل جماهيري متوقع من الجاليات العربية هناك.

وكان سعد قد افتتح جولته بحفل في سيلفر سبرينج، و حفل آخر في بروكلين، حيث لاقى الحفلان إقبالًا وتفاعلًا من الجمهور.

أحمد سعد

ويواصل أحمد سعد حصد أصداء النجاح التي حققها ألبوم «الفرفوش»، والذي ضم خمس أغنيات متنوعة حملت طابعًا موسيقيًا مختلفًا، وجاءت الأغنية الأولى بعنوان «كوتي» من كلمات حسين خالد وألحان قصي وتوزيع كلوبيكس، بينما حملت الأغنية الثانية اسم «جوزها» من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وتوزيع كلوبيكس.

ألبوم احمد سعد

كما تضمن الألبوم أغنية «خبر عاجل» من كلمات حازم إكس وألحان كريم الصباغ وفلسطيني وتوزيع فلسطيني ريمكس، بالإضافة إلى أغنية «ورد» من كلمات حسين خالد وألحان قصي وتوزيع أحمد خالد يحيى وأبو عبير.

واختتم أحمد سعد الألبوم بأغنية «أوبا» التي جاءت من كلمات وألحان شريف مكاوي، فيما تولى هاني محروس مهمة الميكس والماستر لمعظم أغنيات الألبوم، ليخرج العمل بصورة فنية متكاملة نالت إعجاب الجمهور.

وتأتي جولة أحمد سعد في أمريكا وكندا بعد النشاط الفني الكبير الذي شهده خلال الفترة الأخيرة، حيث يواصل تقديم أعمال غنائية جديدة بالتزامن مع إحياء عدد من الحفلات داخل مصر وخارجها، وسط تفاعل جماهيري واسع وإقبال كبير على حفلاته الغنائية.