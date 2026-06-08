أحمد سعد يدشن جولته الغنائية بأمريكا وكندا بحفل في ماريلاند

يستعد أحمد سعد لإطلاق جولته الغنائية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث يلتقي جمهوره يوم 11 يونيو الجاري في حفل غنائي بمدينة سيلفر سبرينج بولاية ماريلاند الأمريكية، ضمن سلسلة من الحفلات التي يحييها خلال موسم الصيف.

ومن المقرر أن يقدم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه الجديد «الفرفوش»، الذي حظي بتفاعل واسع منذ طرحه على مختلف المنصات الموسيقية.

ويواصل أحمد سعد حصد أصداء النجاح التي حققها ألبوم «الفرفوش»، والذي ضم خمس أغنيات متنوعة حملت طابعًا موسيقيًا مختلفًا، وجاءت الأغنية الأولى بعنوان «كوتي» من كلمات حسين خالد وألحان قصي وتوزيع كلوبيكس، بينما حملت الأغنية الثانية اسم «جوزها» من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وتوزيع كلوبيكس.

كما تضمن الألبوم أغنية «خبر عاجل» من كلمات حازم إكس وألحان كريم الصباغ وفلسطيني وتوزيع فلسطيني ريمكس، بالإضافة إلى أغنية «ورد» من كلمات حسين خالد وألحان قصي وتوزيع أحمد خالد يحيى وأبو عبير.

واختتم أحمد سعد الألبوم بأغنية «أوبا» التي جاءت من كلمات وألحان شريف مكاوي، فيما تولى هاني محروس مهمة الميكس والماستر لمعظم أغنيات الألبوم، ليخرج العمل بصورة فنية متكاملة نالت إعجاب الجمهور.

وتأتي جولة أحمد سعد في أمريكا وكندا بعد النشاط الفني الكبير الذي شهده خلال الفترة الأخيرة، حيث يواصل تقديم أعمال غنائية جديدة بالتزامن مع إحياء عدد من الحفلات داخل مصر وخارجها، وسط تفاعل جماهيري واسع وإقبال كبير على حفلاته الغنائية.