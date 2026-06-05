أحمد سعد لصدى البلد: الاختلاف سر نجاحي.. وتجديد اللوك جزء أساسي من شغلي

كشف أحمد سعد عن سر ظهوره بإطلالات مختلفة ومتجددة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن التنوع والتجديد يمثلان جزءًا مهمًا من شخصيته الفنية ومن طبيعة عمله، وأنه لا يخشى الانتقادات التي تلاحق أي تغيير يقدمه للجمهور.

وأضاف أحمد سعد لـ صدى البلد، ردا على الجدل الذي يثار أحيانًا حول إطلالاته المختلفة، أن الاختلاف أصبح عنصرًا أساسيًا في صناعة النجوم، وأن الجمهور دائمًا ينجذب لكل ما هو جديد وغير تقليدي.

وقال أحمد سعد: "الاختلاف جزء من شغلي، وفي ناس بتحب تتكلم وبس، ونفس الناس دي لو مفيش اختلاف في اللوك محدش هيتكلم أساسًا، لكن أنا شايف إن ده جزء من طبيعة شغلي كفنان".

وأضاف أن التجديد لا يقتصر فقط على الأغاني والأعمال الفنية، بل يمتد أيضًا إلى الشكل الخارجي وطريقة الظهور، مؤكدًا أنه يحرص دائمًا على تقديم أفكار جديدة تعكس شخصيته الفنية المتطورة باستمرار.

وأشار إلى أن التنوع والتجديد من أهم العوامل التي تساعد الفنان على الاستمرار والبقاء قريبًا من جمهوره، خاصة في ظل المنافسة الكبيرة التي يشهدها الوسط الغنائي خلال الفترة الحالية.

وأكد أحمد سعد أنه يحب خوض تجارب مختلفة سواء على مستوى الموسيقى أو الإطلالات، موضحًا: "أنا بحب التنوع والتجديد، وبشوف إن الفنان لازم يفضل دايمًا بيقدم حاجة مختلفة علشان يفضل عنده شغف وعنده قدرة يفاجئ جمهوره".

ويواصل أحمد سعد حصد النجاحات خلال الفترة الحالية من خلال مشروعاته الغنائية الجديدة، حيث يحرص على تقديم أعمال متنوعة وأفكار مختلفة تلقى تفاعلًا واسعًا من جمهوره في مصر والوطن العربي، إلى جانب اهتمامه الدائم بالتجديد في كافة تفاصيل ظهوره الفني، وهو ما يجعله دائمًا محل اهتمام ومتابعة من الجمهور ووسائل الإعلام.