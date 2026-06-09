نيللي كريم وأمير المصري يخطفان الأنظار في عرض القصص

شهد العرض الخاص لفيلم القصص حضور عدد كبير من نجومه وعدد من الفنانين الذين حرصوا على مساندة أبطال العمل.

وحضر من ابطال الفيلم كل من نيللى كريم وأمير المصري وأحمد كمال وشريف الدسوقي وكريم قاسم وعمرو عابد والمنتج محمد حفظي والمخرج ابو بكر شوقي.

ومن المقرر أن ينطلق عرض الفيلم في دور السينما المصرية، يوم 17 يونيو الجاري، فيما يبدأ عرضه في مختلف الدول العربية اعتبارًا من 18 يونيو، ضمن خطة توزيع تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور في المنطقة.

وعلم “صدى البلد” من مصادر خاصة، أن البوستر الرسمي الذي تم طرحه قبل أيام أثار حفيظة عدد من النجوم المشاركين بالفيلم، وجرت محادثات خلال الأيام الماضية حول إمكانية تعديل الملصق الرسمي قبيل طرح الفيلم في السينمات.

ومن المتوقع أن يشهد الفيلم منافسة قوية خلال موسم العرض، خاصة في ظل حالة الترقب التي تسبق طرحه رسميًا في دور السينما بمصر والوطن العربي.

وتدور أحداث الفيلم حول “أحمد” عازف البيانو الطموح، الذي تنمو صداقته بالمُراسَلَة مع “فتاة نمساوية”، بينما يواجه تحولات تمتد بين التوترات العائلية والحب، والتغيرات التي شهدتها مصر حتى مطلع الثمانينيات.

الفيلم جرى تصويره بين القاهرة وفيينا، بمشاركة مدير التصوير وولفجانج ثالر، ومصممة الديكور هند عبد الرازق حيدر، والمونتير رولاند شتوتينجر، ومصممة الأزياء ريم العدل.