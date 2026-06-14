ليلى علوي تكشف ملامح شخصيتها في فيلم “ابن مين فيهم؟”: “ماجي ست قوية وكلمتها مسموعة"

روجت الفنانة ليلى علوي لفيلمها الجديد ابن مين فيهم؟، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 9 يوليو المقبل في مصر وعدد من الدول العربية.

وشاركت ليلى علوي جمهورها منشورًا عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، كشفت من خلاله عن ملامح الشخصية التي تجسدها في العمل، حيث تظهر بدور “ماجي”.

وعلقت قائلة: "استنوا ليلى علوي في دور ماجي

ماجي ست قوية وحاضرة دايمًا... وكلمتها لما بتتقال، الكل بيسمعها، مستنياكم يوم 9 يوليو في جميع سينمات مصر والوطن العربي".

فيلم “ابن مين فيهم”

فيلم “ابن مين فيهم” من بطولة النجوم ليلى علوي وبيومي فؤاد ، ويشارك فيه من جيل الشباب أحمد عصام السيد، ونخبة من النجوم سيتم الإعلان عنهم قريباً، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد، إنتاج ڤوكس ستوديوز.

أحداث فيلم ابن مين فيهم

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول “رشدي" (بيومي فؤاد)، رجل أعمال مستهتر ومتعدد الزيجات، يعيش حياته بلا التزامات حقيقية، حتى يصطدم بالمحامية الصارمة "ماجدة" (ليلى علوي)، التي تدخل حياته بشكل مفاجئ وتضعه في سلسلة من المواقف المعقدة والمليئة بالمفارقات الكوميدية في رحلة للبحث عن ابنه.

وتتوالى الأحداث وينشأ بين الشخصيتين صراع طريف يكشف عن جوانب مختلفة في حياة "رشدي"، ويطرح تساؤلات حول العلاقات والمسئولية.