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بصورة سيلفي.. آخر ظهور للفنان محمد مرزبان قبل تعرضه لحادث على طريق الإسماعيلية الصحراوي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بصورة سيلفي.. آخر ظهور للفنان محمد مرزبان قبل تعرضه لحادث على طريق الإسماعيلية الصحراوي

مرزبان
مرزبان
يارا أمين

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة سيلفي تُعد آخر ظهور للفنان محمد مرزبان قبل تعرضه لحادث سير على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وأثارت الصورة تفاعلًا بين المتابعين، خاصة بعد ربطها بالحادث الذي وقع لاحقًا، حيث عبّر عدد من جمهوره عن قلقهم وحرصهم على الاطمئنان على حالته الصحية.

كشفت مصادر مقربة من الفنان محمد مرزبان، تفاصيل حالته الصحية ومستجدات الحادث الذي تعرض له أمس السبت. 

وقالت المصادر ، في تصريح لموقع صدى البلد، إن محمد مرزبان، يمكث حاليا في العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة في محافظة الإسماعيلية، وتم وضعه على أجهزة التنفس لصعوبة حالته. 

وأضافت المصادر، أن الأطباء يمنعون الزيارة عن محمد مرزبان، في الوقت الحالي لصعوبة حالته، مطالبين محبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل والتام.

حالة محمد مرزبان 

لا تزال الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان محل متابعة دقيقة داخل مستشفى أبو خليفة للطوارئ بمحافظة الإسماعيلية، عقب تعرّضه لحادث سير مروع أثناء مشاركته في "رايد موتوسيكلات"، أسفر عن إصابته بإصابات بالغة استدعت نقله بشكل عاجل لتلقي العلاج.

وقال الدكتور محمد جبريل، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، إن الفنان وصل إلى المستشفى فور وقوع الحادث، حيث أُجريت له الفحوصات والأشعات اللازمة، والتي أظهرت تعرضه لنزيف بالمخ، إلى جانب كسور بعظام الوجه وعدد من الضلوع، فضلًا عن إصابات متفرقة بمناطق مختلفة من الجسم.

وأضاف أن الحالة الصحية للفنان ما زالت حرجة وغير مستقرة، وتم وضعه داخل غرفة العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية المستمرة، مشيرًا إلى أن الساعات الـ48 الأولى تعد حاسمة في تقييم تطورات حالته ومدى استجابته للخطة العلاجية.

وأوضح أن أسرة الفنان لم تحسم حتى الآن مسألة نقله إلى مستشفى آخر، مؤكدًا أن الأطقم الطبية بمستشفى أبو خليفة تواصل تقديم الرعاية اللازمة ومتابعة حالته على مدار الساعة.

ووفقًا للمعلومات الأولية وشهادات فرق الإسعاف والمرافقين، وقع الحادث إثر اصطدام الدراجة النارية التي كان يستقلها الفنان بسيارة، ما تسبب في إصابته بإصابات خطيرة استدعت التدخل الطبي الفوري.

وتتواصل الدعوات من مُحبي الفنان وأصدقائه وزملائه بالوسط الفني، متمنين له الشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية خلال الفترة المقبلة.

محمد مرزبان مرزبان الإسماعيلية طريق الإسماعيلية الصحراوي صدى البلد

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