أشرف زكي عن حالة محمد مرزبان الصحية: حرجة كما هي..خاص

كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد تعرضه الى حادث سير فى طريق الإسماعيلية ودخوله المستشفى بالعناية المركزة.

وقال أشرف زكي فى تصريح خاص لصدى البلد : مرزبان فى حالة حرجة بعد تعرضه إلى حادث سير وحتى الآن ليس هناك أى تطور فى حالته الصحية كونه غائب عن الوعي كما يصعب نقله إلى إحدى المستشفيات بالقاهرة إلا فى حالة تحسن حالته الصحية.

وأضاف أشرف زكي : أرجو من جمهوره أن يدعو له ويمر من هذه المحنة بسلام حتى نتمكن من متابعة حالته الطبية فى القاهرة.

حالة محمد مرزبان

وكشف البايكر محمد أحمد، مفاجأة عن حادث الفنان محمد مرزبان، الذي وقع أمس السبت على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.

وقال البايكر محمد أحمد -عبر فيسبوك- إن موتوسيكل صديقه الفنان محمد مرزبان، مدعوم بكاميرات أمامي وخلفي تقوم بالتصوير التلقائي ويمكن العودة التسجيلات في يوم الحادث.

وناشد البايكر، أهل محمد مرزبان والجهات المعنية بتفريغ الكاميرات للوقوف على تفاصيل الحادث.

لا تزال الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان محل متابعة دقيقة داخل مستشفى أبو خليفة للطوارئ بمحافظة الإسماعيلية، عقب تعرّضه لحادث سير مروع أثناء مشاركته في "رايد موتوسيكلات"، أسفر عن إصابته بإصابات بالغة استدعت نقله بشكل عاجل لتلقي العلاج.

وقال الدكتور محمد جبريل، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، إن الفنان وصل إلى المستشفى فور وقوع الحادث، حيث أُجريت له الفحوصات والأشعات اللازمة، والتي أظهرت تعرضه لنزيف بالمخ، إلى جانب كسور بعظام الوجه وعدد من الضلوع، فضلًا عن إصابات متفرقة بمناطق مختلفة من الجسم.

وأضاف أن الحالة الصحية للفنان ما زالت حرجة وغير مستقرة، وتم وضعه داخل غرفة العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية المستمرة، مشيرًا إلى أن الساعات الـ48 الأولى تعد حاسمة في تقييم تطورات حالته ومدى استجابته للخطة العلاجية.

وأوضح أن أسرة الفنان لم تحسم حتى الآن مسألة نقله إلى مستشفى آخر، مؤكدًا أن الأطقم الطبية بمستشفى أبو خليفة تواصل تقديم الرعاية اللازمة ومتابعة حالته على مدار الساعة.

ووفقًا للمعلومات الأولية وشهادات فرق الإسعاف والمرافقين، وقع الحادث إثر اصطدام الدراجة النارية التي كان يستقلها الفنان بسيارة، ما تسبب في إصابته بإصابات خطيرة استدعت التدخل الطبي الفوري.

وتتواصل الدعوات من مُحبي الفنان وأصدقائه وزملائه بالوسط الفني، متمنين له الشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية خلال الفترة المقبلة.