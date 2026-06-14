النجمة التركية جيرمي بايسال تعلن عن إصابتها بورم حميد للمرة الثالثة.. تفاصيل

كشفت النجمة التركية جيمري بايسال عن تعرضها لوعكة صحية شديدة ، معلنة إصابتها بورم حميد في الثدي للمرة الثالثة.

إصابة جيمري بايسال

وأشارت جيرمي إلي أنها تستعد للخضوع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت جيمري عن تفاصيل حالتها الصحية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأوضحت الفنانة أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابتها بورم حميد، مشيرة إلى أن الأطباء قرروا إجراء تدخل جراحي لاستئصاله خلال الأيام المقبلة.

وأكدت أن الورم حميد ولا يدعو للقلق، مشيرة عن أملها في تجاوز هذه المرحلة والعودة إلى حياتها الطبيعية في أقرب وقت.