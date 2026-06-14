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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انطلاق الدورة 28 من مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي SIFF

مهرجان شنغهاي
مهرجان شنغهاي
محمد نبيل

تستضيف مدينة شانغهاي الصينية فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان شانغهاي السينمائي الدولي (SIFF)، والذي يعد أحد أبرز الفعاليات السينمائية في آسيا.

تقع شانغهاي عند مصب نهر اليانغتسي في شرق الصين، وتواجه المحيط الهادئ، وتشكل جزءًا من دلتا نهر اليانغتسي، التي تُعد من أكثر المناطق حيوية وانفتاحًا وابتكارًا في الصين.المهرجان يقام في الفترة من 12 إلى 21 يونيو، فيما أقيم حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان أمس يوم 13 يونيو وسط حضور واسع من نجوم وصناع السينما من مختلف دول العالم.
 

ويواصل المهرجان منذ تأسيسه عام 1993، ترسيخ مكانته كمنصة دولية مهمة لدعم صناعة السينما وتعزيز التبادل الثقافي والفني بين الصين والعالم، فضلاً عن دوره في اكتشاف المواهب الجديدة وعرض أحدث الإنتاجات السينمائية المحلية والعالمية.

وتشهد الدورة الحالية برنامجاً حافلاً يتضمن عروضاً أولى لأفلام جديدة، وندوات متخصصة، ولقاءات مع مخرجين ومنتجين ونقاد سينمائيين، إلى جانب فعاليات تسلط الضوء على التطورات التي تشهدها صناعة السينما الصينية والعالمية.
 

ويُعد مهرجان شانغهاي السينمائي الدولي المهرجان السينمائي الوحيد في الصين المعتمد من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ما يمنحه مكانة بارزة على خريطة المهرجانات السينمائية العالمية.
 

كما يمثل المهرجان فرصة لتعزيز الحضور الثقافي لمدينة شانغهاي، التي أصبحت خلال العقود الماضية مركزاً مهماً للصناعات الإبداعية والفنون في الصين، حيث تستقطب فعالياته سنوياً آلاف المتابعين وعشاق السينما من داخل البلاد وخارجها.

مهرجان شنغهاي شانغهاي مهرجان شانغهاي

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