حبس سائق لسماحه بركوب أشخاص أعلى السيارة معرضين حياتهم للخطر

قررت جهات التحقيق المختصة حجز سائق 24 ساعة علي ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات الأجهزة الأمنية حول السماح لبعض الأشخاص بالجلوس أعلى السيارة حال سيرها بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسماح لبعض الأشخاص بالجلوس أعلى السيارة حال سيرها بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر .

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو

"سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 16 الجارى .

تم التحفظ على السيارة.