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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يروج لـ أغنيته الجديدة "عالمي زي كريستيانو"

محمد رمضان
محمد رمضان
باسنتي ناجي

روج النجم محمد رمضان، لأغنيته الجديدة، بنشر الدعايا الخاصة للأغنية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي  فيس بوك.

أغنية محمد رمضان

 وكتب رمضان :" استنوا أغنية (عالمي زي كريستيانو) قريباً من مدينة السلام".

وكان قد كشف الفنان محمد رمضان عن استعداده لطرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «نصيبي»، والمقرر إطلاقها قبل دقائق من حلول منتصف ليل اليوم.

وشارك رمضان جمهوره خبر طرح الأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، حيث أعلن موعد إصدارها، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيه الذين أبدوا حماسهم لسماع العمل الجديد فور طرحه.

وفي سياق آخر، يواصل محمد رمضان نشاطه الفني خارج مصر، إذ يستعد لإحياء حفل غنائي في مدينة ميلانو يوم 20 يونيو الجاري. وروّجت الجهة المنظمة للحفل للحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الجمهور الإيطالي سيكون على موعد مع واحدة من أبرز الحفلات الفنية خلال الفترة المقبلة.

فيلم أسد

على صعيد السينما، يترقب الجمهور عرض فيلم أسد، الذي تدور أحداثه في مصر خلال القرن التاسع عشر، حيث يجسد محمد رمضان شخصية عبد يسعى للتمرد على واقعه، وسط أحداث درامية تتناول قضايا الحرية والظلم والصراعات الإنسانية والاجتماعية.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من الفنانين، من بينهم ماجد الكدواني ورزان جمال وكامل الباشا وأحمد خالد صالح، بينما يتولى إخراجه محمد دياب، وهو من تأليف محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب.

محمد رمضان رمضان نجوم الفن

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