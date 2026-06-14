ليفربول وآرسنال يدخلان سباق التعاقد مع الموهبة المغربية أيوب بوعدي

كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عن وجود اهتمام قوي من ناديي ليفربول وآرسنال بالتعاقد مع النجم المغربي الشاب أيوب بوعدي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضح رومانو أن الناديين الإنجليزيين أجريا محادثات مباشرة من أجل استكشاف إمكانية ضم اللاعب، الذي يُعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الفترة الماضية.

ويحظى بوعدي باهتمام عدد من الأندية الكبرى في أوروبا، في ظل قدراته الفنية الكبيرة وإمكاناته الواعدة رغم صغر سنه، الأمر الذي جعله هدفًا للعديد من فرق القمة الساعية لتدعيم صفوفها بعناصر شابة قادرة على صناعة الفارق مستقبلًا.

ويسعى كل من ليفربول وآرسنال إلى حسم موقف اللاعب مبكرًا، خاصة مع تزايد المنافسة على خدماته وارتفاع أسهمه في سوق الانتقالات، بعد تألقه اللافت مع فريقه ومنتخب المغرب للفئات السنية.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في ملف بوعدي، وسط ترقب من جماهير الناديين لمعرفة الوجهة المقبلة للاعب المغربي، الذي بات أحد أبرز الأسماء المطروحة بقوة على طاولة كبار أوروبا.