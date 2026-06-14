أيوب بوعدي نجم منتخب المغرب يدخل قائمة تاريخية في كأس العالم

فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على مواجهة منتخب المغرب ونظيره البرازيلي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ميتلايف"، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026.

وقدم لاعبو منتخب المغرب أداءً مميزا واستثنائيا كالعادة في كأس العالم وأمام البطل التاريخي للمونديال البرازيل الذي نجا بصعوبة من أنياب أسود الأطلسي.

ونجح منتخب المغرب في فرض اسم موهبة جديدة، وهو أيوب بو عدي، نجم ليل الفرنسي في وسط الملعب، وكاسر هجمات راقصي السامبا.

وظهر أيوب بو عدي، نجم منتخب المغرب، بأداء قوي ومميز للغاية، ما جعله يلفت أنظار العالم أجمع لقدرته على استخلاص الكرة وكسر هجمات نجوم البرازيل، وكانت المفاجأة أنه بعمر الـ 18 عاما فقط، لكن قدم أداء أساطير.

رقم قياسي لـ أيوب بو عدي

وحقق أيوب بو عدي رقما قياسيا أفريقيا مميزا في تاريخ كأس العالم، حيث يعد ثالث أصغر لاعب من القارة السمراء يشارك أساسيا في المونديال.

وسبق بو عدي في القائمة كل من بارثلميو أوجبيتشي، نجم منتخب نيجيريا، في مونديال 2002 أمام الأرجنتين بعمر 17 عاما و244 يوما، وريجوبيرت سونج، نجم الكاميرون، في مونديال 1994 ضد السويد، وكان بعمر 17 عاما و354 يوما.

وسجل أيوب بوعدي اسمه في سجلات مونديال 2026 ضد البرازيل بعمر 18 عاما و254 يوما.