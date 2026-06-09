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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب المغرب يحسم موقف الزلزولي بعد إصابته

منتخب المغرب
منتخب المغرب
محمد سمير

أصبحت مشاركة عبد الصمد الزلزولي مع منتخب المغرب في دور المجموعات بكأس العالم 2026 محل شك كبير، بعد تأكد إصابته في الركبة خلال الأيام الأخيرة من التحضيرات للمونديال.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب ريال بيتيس الإسباني عن إصابته بالتواء متوسط في أربطة الركبة، وهي الإصابة التي تحتاج لفترة علاج وتأهيل تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع.

وجاءت الإصابة خلال مواجهة المغرب الودية أمام النرويج، والتي شهدت أيضًا خروج نصير مزراوي متأثرًا بإصابة أخرى، ما أثار قلق الجهاز الفني قبل انطلاق البطولة.

ورغم صعوبة لحاق الزلزولي بمباريات الدور الأول، فإن الجهاز الطبي للمنتخب المغربي أوصى بالإبقاء على اللاعب داخل المعسكر وعدم استبعاده من القائمة النهائية في الوقت الحالي، أملاً في تعافيه قبل الأدوار الإقصائية.

ويستعد المنتخب المغربي لخوض منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم، حيث يواجه منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي، وسط طموحات كبيرة بتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في النسخة الماضية.

عبد الصمد الزلزولي الزلزولي منتخب المغرب كأس العالم كأس العالم 2026

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