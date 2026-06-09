عروض محلية تلاحق عماد النحاس بعد إنجاز كأس عاصمة مصر

تلقى عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول بالنادي المصري، عدة عروض تدريبية من أندية محلية خلال الساعات الماضية، وذلك عقب انتهاء تعاقده مع النادي البورسعيدي بنهاية الموسم الجاري.



ويدرس النحاس العروض المقدمة إليه، إلا أنه يضع الاستمرار مع المصري البورسعيدي على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه مع الفريق بالتتويج بلقب كأس عاصمة مصر.



وكان النحاس قد قاد المصري لتحقيق فوز مستحق في نهائي البطولة، ليضيف لقبًا جديدًا إلى خزائن النادي ويعزز من أسهمه التدريبية في السوق المحلية

ومن المنتظر ان يحسم عماد النحاس مصيره خلال الأيام المقبلة