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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

10 ملايين جنيه ومواجهة الزمالك.. مكاسب كبيرة للمصري البورسعيدي بعد التتويج بكأس عاصمة مصر

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
حسن العمدة

حقق النادي المصري البورسعيدي العديد من المكاسب الرياضية والمالية عقب تتويجه بلقب كأس عاصمة مصر، ليضيف بطولة جديدة إلى خزائنه ويعزز من حضوره على الساحة المحلية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وجنى المصري مكافأة مالية قدرها 10 ملايين جنيه بعد التتويج باللقب، في دفعة قوية لخزينة النادي ودعمًا لمساعيه في تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

مواجهة الزمالك فى كأس السوبر المصري

ولم تتوقف مكاسب الفريق البورسعيدي عند الجانب المالي فقط، إذ ضمن أيضًا المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع نادي الزمالك في مواجهة قوية ينتظرها عشاق الكرة المصرية.

ويمنح التتويج دفعة معنوية كبيرة للاعبي المصري والجهاز الفني، بعد موسم شهد أداءً مميزًا توج في النهاية بحصد اللقب، ليؤكد الفريق قدرته على المنافسة بقوة أمام كبار الأندية المصرية.

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