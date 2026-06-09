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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف كواليس أزمات الزمالك القانونية: انفراجة في ملف صلاح مصدق و3 قضايا أخرى تهدد النادي

شوبير
شوبير
منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات الملفات القانونية داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أن إدارة القلعة البيضاء بدأت تحركات مكثفة لإنهاء الأزمات العالقة مع عدد من اللاعبين، في محاولة لتحسين موقف النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، أن الزمالك أرسل وفدًا إلى المغرب للتفاوض مع اللاعب صلاح مصدق ومحاميه، حيث اقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق يقضي بحصول اللاعب على 400 ألف دولار من إجمالي مستحقاته البالغة 800 ألف دولار، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال الفترة المقبلة.

وأشار شوبير إلى أن أزمة صلاح مصدق أصبحت قريبة من الحل، لكنه شدد على أن المشكلة الأكبر تتمثل في الإيقاف التأديبي المفروض على الزمالك نتيجة تعدد القضايا والشكاوى المرفوعة ضد النادي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن هناك أربعة لاعبين قاموا بفسخ تعاقداتهم مع الزمالك، وهم صلاح مصدق وعبد الحميد معالي وأحمد الجفالي وعمر فرج، وهو ما تسبب في تزايد القضايا ضد النادي وأثر على صورته أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأكد شوبير أن تسوية هذه الملفات وسداد المستحقات المالية قد تساعد في تحسين موقف الزمالك أمام المحكمة الرياضية، خاصة إذا نجحت الإدارة في إثبات التزامها بحل النزاعات القائمة وإغلاق القضايا المفتوحة.

واختتم الإعلامي تصريحاته بالإشادة بتحركات إدارة الزمالك خلال الأيام الأخيرة لمحاولة احتواء الأزمة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التأخر في التعامل مع هذه الملفات القانونية ساهم في تعقيد الموقف ووصوله إلى هذه المرحلة.

شوبير الزمالك قضايا الزمالك

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