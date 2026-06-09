شوبير : تجديد عقد الشحات " متعقرب" وهذه حظوظه في الدوري الليبي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف حسين الشحات من تجديد التعاقد مع النادي الأهلي خلال الفترة الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : مفاوضات حسين الشحات مع الأهلي " متعقربة" وهناك عرض من جانب أهلي طرابلس وهناك تفكير لضمه ومتوقف القرار على استمرار حسام البدري حيث سيلعب أمام أهلي بني غازي في نهائي الكأس.

وأضاف : أهلي طرابلس يفاوض جون كلود لاعب فريق الهلال السوداني وهو الخيار الأول بالنسبة لهم وحسين الشحات خيار ثاني بالنسبة لهم ولكن في حال استمرار حسام البدري وفشل المفاوضات مع لاعب الهلال السوداني سيكون القرار التعاقد مع حسين الشحات.

شوبير يلوم إدارة الأهلي

وأكمل : ألوم على إدارة النادي الأهلي عدم تجديد التعاقد مع حسين الشحات والتأخير المبالغ فيه في حسم الموقف مع اللاعب لأنه من أهم لاعبي الفريق.

واختتم شوبير : قدم حسين الشحات أداء مميزا وشكل فارقا مميزا خلال الأمتار الأخيرة من بطولة الدوري حينما شارك بشكل أساسي بجانب أنه كان حاسما في كل المواجهات الكبيرة طوال السنوات الماضية.