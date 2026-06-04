خطوة مثيرة جديدة من حسين الشحات بعد أزمة التجديد للأهلي

أثار حسين الشحات نجم النادي الأهلي الجدل من جديد بين الجماهير بعدما استخرج تأشيرة اليونان مما فتح الباب أمام إمكانية انضمامه لفريق يوناني بعد نهاية عقده مع الأهلي.

ولم يتوصل الأهلي لـ إتفاق مع حسين الشحات لتجديد التعاقد بعد عدة جلسات جمعتهم خلال الأيام المقبلة.

وفاجئ حسين الشحات إدارة الأهلي بصور مع عمال غرفة الملابس بعد أخر جلسة لم يتم التوصل فيها لاتفاق لتجديد التعاقد وسط وعود بعقد جلسة جديدة الأسبوع المقبل.

تصرف حسين الشحات مع عمال غرفة الملابس والصور التذكارية أثارت ضجة حول رحيل اللاعب وهما ما يراه الأهلي ضغط على الإدارة لتجديد التعاقد.

ورغم وصول عدد كبير من العروض الخليجية والليبية قبل أن يظهر خطوة تأشيرة اليونان التي فتحت الباب أمام تكهنات وجود عروض من هناك