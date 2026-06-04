شوبير يكشف المدرب الأقرب لتولى مهمة الأهلي خلفا لـ توروب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن المدير الفني الأقرب لتولي المهمة خلفا لـ ييس توروب بعد التوصل لصيغة فسخ التعاقد.

وأضاف شوبير في التصريحات الإذاعية : فان بوميل أكثر مدرب قريب من تولى مهمة تدريب الأهلي حتى الآن لكن قد يحدث جديد في ملف المدير الفني الجديد.

وأوضح : عادل مصطفى رحل عن الأهلي أمس وجمع ملابسه وقد يكون هناك إعلان اليوم عن تفاصيل الهيكلة الجديدة داخل النادي الأهلي.

وواصل: وائل جمعة مديرا للكرة وأنيس بوجلبان مديرا للاسكاوتنج وعصام سراج للتعاقدات والجانب الفني هناك تعتيم كبير حوله حتى الان.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : خلال الساعات القليلة المقبلة سيعلن عن تفاصيل المرحلة المقبلة