شوبير : الأهلي أنهى أزمة توروب بأقل الخسائر وأفضل عرض

أكد الإعلامي أحمد شوبير على إنهاء الأهلي لأزمة عقد توروب المدير الفني للفريق الأول للرحيل عن النادي قبل بداية الموسم المقبل.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية: الأهلي كان من الممكن دفع 6 ملايين يورو لـ توروب حتى نهاية عقده وأفضل عرض هو الـ 6 أشهر لـ توروب لفسخ التعاقد لتنتهى الحكاية بأقل خسارة

وأوضح : تم الاتفاق على 3 أشهر شرط جزائي وشهر يونيو وشهر إضافي والوكالة 10% من قيمة الأربع شهور كان هناك بعض الخلافات خلال الجلسة مثل رغبة توروب في الحصول على المبلغ المالي دفعة واحده خلال 10 أيام لكن بسبب عدم وجود سيولة سيتم إرسال المبلغ على دفعتين.

وأختتم شوبير : الأهلي كان طالب من توروب عدم الخروج في الإعلام لمدة سنة في مصر وهو ما رفضه توروب ووافقوا في الأهلي.