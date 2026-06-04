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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هيغير جلده.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن الأهلي الموسم المقبل

فرج عامر
فرج عامر
سارة عبد الله

كشف المهندس فرج عامر، عن تطلعات النادي الأهلي خلال الموسم المقبل، بعد ما تردد عن رحيل توروب.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: "اعتقد ان  الأهلي هيغير جلدة بشكل كبير (تغيرات جوهرية) في الفريق بشكل جذري  ولا عواطف أو اي اعتبارات في الاختيارات القادمة واللاعبين الذين سوف يستمروا في الفريق هتحصل تصفية جامدة ، ووداعا للمغالاة في الرواتب السنوية ، هو دة اللي ظاهر ولازم يكون كدة".

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير انتهاء علاقة المدرب الدنماركي ييس توروب بالنادي الأهلي بشكل رسمي، بعد توقيع المخالصات النهائية بين الطرفين، تمهيدًا للإعلان عن الهيكلة الجديدة داخل قطاع الكرة خلال الساعات المقبلة.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: “رسميا انتهت علاقة تورووب بالنادي الأهلي تم توقيع المخالصات والأهلي غالبا يعلن الهيكلة الجديدة خلال الساعات المقبلة”، في إشارة إلى إغلاق ملف المدير الفني بشكل نهائي داخل القلعة الحمراء.

وتسعى إدارة النادي الأهلي حاليًا لحسم ملف الجهاز الفني الجديد، بالتزامن مع إعادة ترتيب قطاع الكرة استعدادًا للموسم المقبل، بعد فترة شهدت مفاوضات مكثفة لإنهاء التعاقد مع توروب بالتراضي.

الاهلي النادي الأهلي فرج عامر

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