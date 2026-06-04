ضياء السيد يحذر من ودية البرازيل قبل المونديال: أي نتيجة سلبية قد تؤثر على اللاعبين

أبدى ضياء السيد، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، تخوفه من مواجهة منتخب البرازيل وديًا قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، معتبرًا أنها تمثل الاختبار الأخير للفراعنة قبل خوض البطولة.





وقال ضياء السيد، خلال برنامج «هنا المونديال»، إن أي نتيجة سلبية محتملة أمام المنتخب البرازيلي قد تترك تأثيرًا نفسيًا على اللاعبين قبل بداية مشوارهم في كأس العالم، وهو ما يستدعي التعامل مع المباراة بحذر شديد.

وأضاف أن التركيز لا يجب أن ينصب على عدد المدافعين داخل الملعب، سواء بالاعتماد على خمسة لاعبين في الخط الخلفي أو غير ذلك، بقدر ما يجب أن يكون على جودة تنفيذ المنظومة الدفاعية والتزام اللاعبين بالأدوار المطلوبة.

وأشار إلى أن أسلوب الرقابة الفردية الصارمة «رجل لرجل» قد لا يكون الخيار الأنسب أمام منتخب بحجم البرازيل، في ظل امتلاكه لاعبين أصحاب مهارات فردية عالية وقدرة كبيرة على التحرك وتبادل المراكز بسرعة خلال المباراة.



