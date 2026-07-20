قرعة الدور التمهيدي الثالث بدوري أبطال أوروبا

جرت في مدينة نيون السويسرية اليوم الاثنين قرعة الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي أسفرت عن مواجهات مرتقبة ضمن مساري المسابقة، مسار الدوري ومسار الأبطال.

في مسار الدوري، يلتقي أولمبياكوس اليوناني مع نيميجن الهولندي، بينما يواجه يونيون سانت جيلواز البلجيكي فريق بودو/جليمت النرويجي. ويصطدم الفائز من مواجهة فناربخشة التركي وجورنيك زابجه البولندي بالفائز من لقاء شتورم جراتس النمساوي وهارت أوف ميدلوثيان الأسكتلندي كما يلتقي سبارتا براج التشيكي وليون الفرنسي.

وتقام مباريات الذهاب لهذا المسار يومي 4 و5 أغسطس، على أن تجرى مباريات الإياب في 11 من الشهر ذاته.

أما في مسار الأبطال، فيلتقي الفائز من ثون السويسري ودينامو زغرب الكرواتي مع الفائز من كلاسفيك من جزر فارو وكاوينو ألتجيريس الليتواني. ويسفر اللقاء الآخر عن مواجهة الفائز من ليفسكي صوفيا البلغاري وأونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني ضد الفائز من كايرات ألماتي الكازاخستاني وأومونيا القبرصي. ويلعب الفائز من أرارات أرمينيا الأرميني وشامروك روفرز الإيرلندي أمام الفائز من إجناتيا الألباني وتسيليه السلوفيني.

مواجهات دوري أبطال أوروبا

كما يلتقي الفائز من ميالبورج السويدي ولينكون ريد إمبس من جبل طارق مع الفائز من إيبيريا 1999 تبليسي الجورجي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي. ويواجه الفائز من أورخوس الدنماركي وليخ بوزنان البولندي الفائز من صباح الأذربيجاني وكوبيون بالوسيورا الفنلندي، وتقام جولة الذهاب لمسار الأبطال يومي 4 و5 أغسطس وتقام مواجهات الإياب في 11 أغسطس.