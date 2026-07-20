منتخب بلجيكا يعلن رحيل مدربه رودي جارسيا

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم رسميًا، اليوم الإثنين، عدم تمديد تعاقده مع الفرنسي رودي جارسيا مدرب الشياطين الحمر.

وودعت بلجيكا كأس العالم 2026 من ربع النهائي على يد إسبانيا، التي توجت باللقب في النهاية، بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال الاتحاد البلجيكي، في بيان رسمي: "لن يمدد رودي جارسيا والاتحاد البلجيكي لكرة القدم العقد الذي ينتهي في 31 يوليو 2026".

وتولى رودي جارسيا قيادة بلجيكا في 1 فبراير 2025، خلفًا لدومينيكو تيديسكو.

وقال المدير الرياضي فينسنت مانارت: "لا شك أن رودي جارسيا لعب دورًا محوريًا في إعادة منتخب بلجيكا إلى الطريق الصحيح".

وأضاف: "لقد تولى المهمة في ظروف رياضية ومالية صعبة، وبفضل التزامه وخبرته، استعاد الفريق تماسكه وحقق نتيجة مميزة في آخر نسخة من كأس العالم".

وأتم: "أعمل حاليًا على التحضير لمرحلة جديدة، تتضمن تعيين مدرب جديد للمنتخب".

تعليق جارسيا

من جانبه، قال رودي جارسيا: "بعد مناقشات مع الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، قررنا عدم تمديد الرحلة المميزة التي جمعتنا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية".

وتابع: "أغادر بلجيكا وهي في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، وضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.. أشكر مجموعتي الرائعة من اللاعبين، والمدير الرياضي فينسنت مانارت، والجماهير التي ساندتنا طوال مشوارنا في كأس العالم".

وأتم: "أتمنى لبلجيكا كل النجاح في مواصلة عملية تجديد الأجيال التي كنت فخورًا بالمساهمة في إطلاقها".