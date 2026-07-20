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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل يشارك الأهلي في أبطال إفريقيا.. موتسيبي يقرر عقد مؤتمر صحفي

الأهلي
الأهلي
مجدي سلامة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن رئيسه الدكتور باتريس موتسيبي سيعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء المقبل في العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرج للحديث عن كافة الأمور التي تخص كرة القدم في القارة السمراء.

وذكر "كاف" في بيان رسمي اليوم الاثنين أن موتسيبي سوف يقعد مؤتمرا صحفيا يتناول فيه العديد من قضايا الاتحاد الأفريقي وكرة القدم الأفريقية، بما في ذلك تقييم أداء أفريقيا في بطولة كأس العالم 2026 الأخيرة.

مشاركة الأهلي 

يذكر أن بعض التقارير كشفت عن وجود اتجاه لإدخال تعديل على مسابقة دوري أبطال أفريقيا بمشاركة 3 فرق من أصحاب التصنيف الأول.

موتسيبي إفريقيا الأهلي كاف باتريس موتسيبي القارة السمراء

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