بايرن ميونخ يبدأ فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد

بدأ فريق بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، استعداداته للموسم الجديد اليوم الاثنين، ليصبح آخر أندية الدوري التي تدشن فترة الإعداد، لكن المدرب البلجيكي فينسنت كومباني سيضطر إلى الانتظار عدة أسابيع قبل اكتمال صفوف الفريق.

وسيحصل هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، إلى جانب الثنائي الفرنسي مايكل أوليسيه ودايوت أوباميكانو، على فترة راحة بعد انتهاء مشوارهم في كأس العالم، قبل العودة إلى ميونخ.

واستهل الفريق استعداداته بإجراء الفحوص الطبية في أحد مستشفيات المدينة، فيما ينتظر أن يقيم معسكرا تدريبيا في ولاية بافاريا الأسبوع المقبل، على أن ينضم خلاله اللاعبون الذين شاركوا في كأس العالم مع المنتخب الألماني ومنتخبات أخرى.

وشهدت الحصة الأولى مشاركة لاعب الوسط توم بيشوف والحارس البديل سفين أولريش، بينما واصل لينارت كارل وسيرج نابري برنامجهما التأهيلي بشكل منفرد، بعد إصابات حرمتهما من المشاركة في كأس العالم.

تتويج بايرن ميونخ

وكان بايرن ميونخ توج بالثنائية المحلية في الموسم الماضي، ويستهل موسمه الجديد بمواجهة بوروسيا دورتموند، وصيف الدوري الألماني، في كأس السوبر الألماني يوم 22 أغسطس قبل أن يخوض مباراته الأولى في الدوري بعد ستة أيام أمام شتوتجارت.