رسميًا.. بايرن ميونخ يضم المغربي إسماعيل صيباري بعقد حتى 2031

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع الدولي المغربي إسماعيل صيباري، قادمًا من آيندهوفن الهولندي، على أن ينضم إلى صفوف الفريق عقب انتهاء مشاركته مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2026.

ووقع صيباري عقدًا يمتد حتى 30 يونيو 2031، وسيرتدي القميص رقم 34 مع العملاق البافاري، في صفقة تأتي ضمن خطة النادي لتدعيم خطه الهجومي بعناصر شابة وواعدة.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضية في تصريحات عبر الموقع الرسمي: "يسعدنا التعاقد مع إسماعيل صيباري، أحد أبرز المهاجمين الواعدين في كأس العالم، وهذه الصفقة هي ثمرة تخطيط طويل الأمد، إذ كنا على قناعة كبيرة بإمكاناته، وحرصنا على توضيح مشروعنا له مبكرًا، وسيضيف الكثير من الجودة والتنوع إلى أسلوبنا الهجومي".

من جانبه، أكد المدير الرياضي كريستوف فرويند أن صيباري أثبت نفسه على أعلى المستويات، قائلاً: "حقق ثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الهولندي مع آيندهوفن، ويمتلك خبرة في دوري أبطال أوروبا، ويؤكد حاليًا قيمته مع منتخب المغرب في كأس العالم، وإنه لاعب شجاع، يتمتع بعقلية هجومية وخطورة كبيرة أمام المرمى، وهي الصفات التي نبحث عنها في بايرن ميونخ".

وأعرب صيباري عن سعادته بالانتقال إلى النادي الألماني، قائلاً: "كنت أحلم منذ طفولتي باللعب لبايرن ميونخ، فهو أحد أكبر الأندية في العالم وينافس على جميع البطولات الكبرى، وأسلوب لعب الفريق يناسبني، وسأبذل كل ما لدي لمساعدة النادي على تحقيق المزيد من الألقاب، كما لعب المدرب فينسنت كومباني دورًا مهمًا في اتخاذ قراري، وأتطلع للعمل معه".

تألق صيباري

ويقدم صيباري مستويات مميزة مع منتخب المغرب في كأس العالم 2026، حيث أسهم في قيادة "أسود الأطلس" إلى دور الـ16، بعدما سجل أهدافًا حاسمة أمام البرازيل، واسكتلندا، وهايتي، كما نفذ بنجاح ركلة الترجيح الأخيرة في مواجهة هولندا بدور الـ32.