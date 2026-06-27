حتى 2031.. فولهام يعلن تفعيل بند شراء جوناه أساري من بايرن ميونخ

أعلن نادي فولهام الإنجليزي رسميا اليوم السبت تفعيل بند شراء المهاجم السويدي الشاب جوناه كوسي أساري قادما من بايرن ميونخ.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما انضم للفريق مقابل رسوم لم يتم الإفصاح عنها، بعقد يمتد لخمس سنوات، مع وجود خيار لدى النادي لتمديد عقده 12 شهرا إضافية.

وكان النادي الإنجليزي قد أعلن صيف العام الماضي ضم اللاعب

وتعاقد نادي فولهام الإنجليزي لكرة القدم مع جوناه لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء بصفة نهائية في نهاية فترة إعارته.

وعقب الانضمام بشكل نهائي لفولهام، صرح جوناه للموقع الرسمي للنادي قائلا: "أنا سعيد للغاية بانضمامي بشكل دائم إلى فولهام.. منذ أسبوعي الأول هنا، كانت الأمور رائعة - شعرت وكأنني فرد من عائلة فولهام .. غرفة الملابس كانت رائعة، وكذلك الفريق والجهاز الفني، لذا أنا سعيد جدا بالبقاء هنا".

وخلال الموسم الماضي، شارك مع فولهام في 10 مباريات مع الفريق الأول، وكان غزير الإنتاج عندما تم استدعاؤه لفريق تحت 21 عاما، حيث سجل أربعة أهداف في خمس مباريات فقط، بمعدل هدف كل 92 دقيقة.